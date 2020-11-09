Мишустин назначил временных глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав Министерства транспорта, Министерства природных ресурсов и экологии, а также Министерства строительства и ЖКХ. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

Врио министра транспорта назначен руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, Минприроды временно возглавит заместитель министра Светлана Радченко, а исполнять обязанности главы Минстроя будет первый замминистра Ирек Файзуллин.

Кроме того, Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых руководителей указанных ведомств. Пост министра транспорта должен занять гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — глава Минвостокразвития Александр Козлов. Его ведомство, в свою очередь, должен возглавить руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Также глава правительства выдвинул главу Минэнерго Александра Новака на должность вице-премьера. Его место в ведомстве, считает Мишустин, должен занять генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов.