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Умер режиссер и актер Валентин Тепляков

Валентин Тепляков
Валентин Тепляков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России, педагог, режиссер и актер Валентин Тепляков. Об этом сообщается на сайте Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона.

«9 ноября 2020 года мы потеряли нашего драгоценного и горячо любимого заведующего кафедрой драматического искусства, заслуженного деятеля искусств России, профессора нашего института — Валентина Васильевича Теплякова», — написали коллеги артиста.

О смерти также сообщает ГИТИС, в котором Тепляков преподавал больше 30 лет. Из них 20 лет он проработал деканом актерского факультета.

«Тепляков многое делал для объединения театрального пространства, став инициатором фестиваля театральных школ стран БРИКС. Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии», — уточнили в ГИТИСе.

Валентин Тепляков родился в 1951 году, окончил Щепкинское училище в 1973-м. Его театральные работы были востребованы не только в России, но и за рубежом. Он поставил такие спектакли, как «Братья Карамазовы», «Трамвай «Желание», «На дне», «Три сестры», в Национальном театре Сервантеса в Буэнос-Айресе и «Иванов» в Нью-Дели. Также руководил филиалом ГИТИСа в Дании и вел семинары по актерскому мастерству в Португалии.

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Трамп 217 Байден 273
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