Spiegel «вернул» голову статуе Свободы после победы Байдена на выборах

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера изображение победившего на президентских выборах в США Джо Байдена. На иллюстрации он в медицинской маске возвращает голову статуе Свободы. Сверху напечатана надпись: «Сделаем Америку снова великой!»

Как сообщает издание AdAge, автором рисунка стал художник Эдель Родригес. Он является ответом на обложку другого номера Der Spiegel, вышедшего в феврале 2017 года. На ней был изображен действующий президент США Дональд Трамп с окровавленным ножом в одной руке и головой статуи Свободы в другой. Подпись гласила: «Америка прежде всего».

Эту обложку также нарисовал Родригес, который приехал в США с Кубы в 1980 году как политический беженец. После прихода Трампа к власти он был возмущен указом нового президента об ужесточении миграционной политики США.

Беседуя с журналистом американского издания Washington Post, Родригес рассказал, что обложка символизирует обезглавленную Трампом американскую демократию — священный для народа США символ. Своей задачей художник назвал проведение параллели между президентом и террористами запрещенного на территории России «Исламского государства», которые ассоциируются с обезглавливанием.