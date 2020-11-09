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Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
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Spiegel «вернул» голову статуе Свободы после победы Байдена на выборах

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера изображение победившего на президентских выборах в США Джо Байдена. На иллюстрации он в медицинской маске возвращает голову статуе Свободы. Сверху напечатана надпись: «Сделаем Америку снова великой!»

Как сообщает издание AdAge, автором рисунка стал художник Эдель Родригес. Он является ответом на обложку другого номера Der Spiegel, вышедшего в феврале 2017 года. На ней был изображен действующий президент США Дональд Трамп с окровавленным ножом в одной руке и головой статуи Свободы в другой. Подпись гласила: «Америка прежде всего».

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Эту обложку также нарисовал Родригес, который приехал в США с Кубы в 1980 году как политический беженец. После прихода Трампа к власти он был возмущен указом нового президента об ужесточении миграционной политики США.

Беседуя с журналистом американского издания Washington Post, Родригес рассказал, что обложка символизирует обезглавленную Трампом американскую демократию — священный для народа США символ. Своей задачей художник назвал проведение параллели между президентом и террористами запрещенного на территории России «Исламского государства», которые ассоциируются с обезглавливанием.

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Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого количества граждан, проголосовавших по почте, подсчет бюллетеней затянулся. 7 ноября американские СМИ объявили, что новым президентом станет кандидат от демократической партии Джо Байден, набравший необходимые 270 голосов выборщиков.

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Избиравшийся на второй срок Дональд Трамп заявил, что сообщения о победе Байдена преждевременны, так как он намерен обжаловать результаты выборов в суде. Из-за большого числа проголосовавших по почте некоторые бюллетени пришли в избирательные комиссии после официального завершения голосования. Их Трамп считает недействительными.

Дональд Трамп Джо Байден Der Spiegel статуя Свободы
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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