Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры новых министров

Александр Новак (Фото: kremlin.ru)

Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуры министров, предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на пост вице-премьера России, а Николая Шульгинова — на должность министра энергетики.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитет по транспорту и строительству поддержали кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ.

Профильные комитеты также рекомендовали одобрить кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта, Алексея Чекункова — на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Александра Козлова — на должность министра природных ресурсов и экологии.