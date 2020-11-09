Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры новых министров
Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуры министров, предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на пост вице-премьера России, а Николая Шульгинова — на должность министра энергетики.
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитет по транспорту и строительству поддержали кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ.
Профильные комитеты также рекомендовали одобрить кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта, Алексея Чекункова — на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Александра Козлова — на должность министра природных ресурсов и экологии.