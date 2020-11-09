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Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры новых министров

Александр Новак
Александр Новак (Фото: kremlin.ru)

Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуры министров, предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на пост вице-премьера России, а Николая Шульгинова — на должность министра энергетики.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитет по транспорту и строительству поддержали кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ.

Профильные комитеты также рекомендовали одобрить кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта, Алексея Чекункова — на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Александра Козлова — на должность министра природных ресурсов и экологии.

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Ранее 9 ноября президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей председателя правительства страны. Теперь вице-премьеров будет не девять, а десять.

Кроме того, президент отправил в отставку трех министров — главу Министерства транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и главу Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Он также подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, назначив на этот пост Якушева.

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После этого Мишустин предложил на посты глав министерств кандидатуры Козлова, Чекункова, Файзуллина и Савельева, а на должность вице-премьера — Новака.

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