Путин уволил Якушева с поста главы Минстроя

Владимир Якушев (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее источники РБК в правительстве и близкие к администрации президента сообщили, что президент готовит отставку глав четырех из 21 министерств, среди которых был глава Минстроя. По словам источника в Белом доме, Якушева на посту главы ведомства может сменить первый замминистра Ирек Файзуллин, который до этого 10 лет руководил министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В Уральском федеральном округе Якушев сменит Николая Цуканова, который, как рассказал РБК источник, сам хотел сменить сферу деятельности и претензий со стороны руководства страны к нему не было.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске. На министерский пост его назначил президент 18 мая 2018 года. В правительство он пришел после работы губернатором Тюменской области. Регионом Якушев руководил с 2005 по 2018 годы.