Власти Новосибирской области решили ужесточить карантинные меры

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Власти Новосибирской области собираются ужесточить ограничительные меры в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников во время оперативного совещания правительства, передает ТАСС.

«Нам на следующей неделе нужно вводить ограничения работы фудкортов в торговых центрах, работы детских площадок как в торговых центрах, так и в других объектах, работы кинотеатров в ТРЦ, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и в других объектах, где проходят массовые мероприятия», — сказал Травников.

Помимо этого, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил не пускать подростков, которые сейчас находятся на каникулах, в торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

Ранее в Новосибирской области ввели запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов с 24:00 до 08:00.