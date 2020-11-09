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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Новосибирской области решили ужесточить карантинные меры

Фото:Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Власти Новосибирской области собираются ужесточить ограничительные меры в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников во время оперативного совещания правительства, передает ТАСС.

«Нам на следующей неделе нужно вводить ограничения работы фудкортов в торговых центрах, работы детских площадок как в торговых центрах, так и в других объектах, работы кинотеатров в ТРЦ, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и в других объектах, где проходят массовые мероприятия», — сказал Травников.

Помимо этого, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил не пускать подростков, которые сейчас находятся на каникулах, в торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее в Новосибирской области ввели запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов с 24:00 до 08:00.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Новосибирской области выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались. За время с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 18,3 тыс. человек, из них более 15 тыс. выздоровели, 621 заболевший умер.

Ранее ограничительные меры начали ужесточать в некоторых других регионах России. Так, с 9 ноября в Санкт-Петербурге запрещается работа фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах, а также ограничивается число гостей мероприятий в закрытых помещениях.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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