Минздрав направил в Хакасию группу специалистов из-за ситуации с СOVID-19

Центральная городская поликлиника города Абакана, Хакасия

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Хакасию группу специалистов в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом сообщается на сайте российского Минздрава.

«В Хакасию в связи с ситуацией COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства», — говорится в сообщении.

Группа проведет аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажет практическую помощь пациентам с COVID-19.

Ранее специалисты были направлены в Кемеровскую, Курганскую и Иркутскую области, Алтайский край, Якутию и Крым, напомнили в ведомстве.