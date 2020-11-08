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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав направил в Хакасию группу специалистов из-за ситуации с СOVID-19

Центральная городская поликлиника города Абакана,&nbsp;Хакасия
Центральная городская поликлиника города Абакана, Хакасия

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Хакасию группу специалистов в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом сообщается на сайте российского Минздрава.

«В Хакасию в связи с ситуацией COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства», — говорится в сообщении.

Группа проведет аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажет практическую помощь пациентам с COVID-19.

Ранее специалисты были направлены в Кемеровскую, Курганскую и Иркутскую области, Алтайский край, Якутию и Крым, напомнили в ведомстве.

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Telegram-канал «Двач» опубликовал видеообращение врача скорой помощи к президенту России Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу. Он рассказал о нехватке коек и лекарств в Хакасии.

«Обратите внимание на нашу республику. У нас ситуация сложная. Мест не хватает. Мы пациентов возим просто по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность, — и их отправляют лечиться домой», — рассказал врач.

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Он добавил, что в аптеках не хватает лекарств, которые назначают людям с коронавирусной инфекцией.

В Хакасии с начала пандемии выявлено 8 201 случай COVID-19. Из них 5 811 пациент выздоровел после прохождения лечения. Общее число летальных исходов составляет 84.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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