Жириновский посоветовал Трампу сопротивляться победе Байдена

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что действующий президент США Дональд Трамп выигрывает президентские выборы и посоветовал ему добиться признания победы в Верховном суде. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться, — завил он. — По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования».

По мнению политика, граждане США поддерживают Трампа.

Кроме того, Жириновский заявил, что демократы в России «ельцинского разлива» также занимались фальсификациями на выборах.

«Поэтому желаю вам успехов в борьбе за торжество демократии, за вашу победу!» — добавил он.