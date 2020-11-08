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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
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Жириновский посоветовал Трампу сопротивляться победе Байдена

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что действующий президент США Дональд Трамп выигрывает президентские выборы и посоветовал ему добиться признания победы в Верховном суде. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться, — завил он. — По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования».

По мнению политика, граждане США поддерживают Трампа.

Кроме того, Жириновский заявил, что демократы в России «ельцинского разлива» также занимались фальсификациями на выборах.

«Поэтому желаю вам успехов в борьбе за торжество демократии, за вашу победу!» — добавил он.

Трамп играет в гольф после предварительных результатов выборов. Фото
Политика

Вечером 7 ноября американские СМИ объявили, что преодолев барьер в 270 выборщиков и получив лидерство в Пенсильвании, кандидат от демократической партии Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США.

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После этого Трамп заявил, что считать Байдена победителем еще рано. Он объявил, что с понедельника начнет судебную тяжбу по поводу результатов выборов, а значит процесс избрания нового американского президента еще далек от завершения. 

Сами выборы состоялись 3 ноября, однако определение победителя затянулось, так как возникли сложности с подсчетом голосов в некоторых штатах. Из-за большого числа голосовавших по почте, некоторые бюллетени пришли в избирательные комиссии уже после официального завершения голосования. Трамп считает их недействительными.

Владимир Жириновский Дональд Трамп Джо Байден
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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