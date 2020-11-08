Жириновский посоветовал Трампу сопротивляться победе Байдена
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что действующий президент США Дональд Трамп выигрывает президентские выборы и посоветовал ему добиться признания победы в Верховном суде. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться, — завил он. — По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования».
По мнению политика, граждане США поддерживают Трампа.
Кроме того, Жириновский заявил, что демократы в России «ельцинского разлива» также занимались фальсификациями на выборах.
«Поэтому желаю вам успехов в борьбе за торжество демократии, за вашу победу!» — добавил он.