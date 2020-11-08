В Сети появилось видео с играющим в гольф Трампом

Действующий президент США Дональд Трамп играл в гольф после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал его соперник Джо Байден. Кадры с играющим президентом опубликовал телеканал Sky News.

Donald Trump plays golf in Sterling, Virginia around the time the news that Joe Biden won the #USElection was announced.



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О том, что новым президентом США станет кандидат от демократической партии Джо Байден вечером 7 ноября сообщили американские СМИ. Он преодолел барьер в 270 голосов выборщиков, получив лидерство в Пенсильвании. Сам Трамп заявил, что называть победителем Байдена пока преждевременно.

При этом еще до сообщений в СМИ и Трамп, и Байден написали о своей победе в Twitter. Действующий глава государства заявил, что выиграл благодаря «большому перевесу» в голосах. Байден же сообщил, что «цифры» говорят о его преимуществе.