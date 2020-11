В Сети появилось видео с играющим в гольф Трампом

Действующий президент США Дональд Трамп играл в гольф после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал его соперник Джо Байден. Кадры с играющим президентом опубликовал телеканал Sky News.

Donald Trump plays golf in Sterling, Virginia around the time the news that Joe Biden won the #USElection was announced.



