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Пандемия коронавируса ,  
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Муфтий Чечни рекомендовал ограничить число гостей на свадьбах из-за COVID

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал местных жителей ограничить до минимума число гостей на свадьбах и соблюдать масочный режим и социальную дистанцию на мероприятиях. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хотел бы особо призвать тех, кто проводит свадьбы — нет необходимости собирать большое количество людей на таких торжествах, можно провести процедуру бракосочетания в близком кругу, без грандиозных торжеств с учетом ситуации с заболеваемостью», — заявил Межиев.

Он также призвал людей, не задействованных в похоронных обрядах, покидать похороны сразу после того, как выразят соболезнования родным.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Муфтий подчеркнул необходимость соблюдать меры предосторожности, чтобы ситуация в регионе не ухудшилась и не были введены новые ограничения.

Согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии в Чечне выявили 2780 случаев заражения коронавирусом (плюс 29 за последние сутки), умерли 48 человек, выздоровели 2131. В стране же второй день подряд фиксируют более 20 тыс. случаев заражения, всего заболели 1 753 836 человек

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