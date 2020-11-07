Муфтий Чечни рекомендовал ограничить число гостей на свадьбах из-за COVID

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал местных жителей ограничить до минимума число гостей на свадьбах и соблюдать масочный режим и социальную дистанцию на мероприятиях. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хотел бы особо призвать тех, кто проводит свадьбы — нет необходимости собирать большое количество людей на таких торжествах, можно провести процедуру бракосочетания в близком кругу, без грандиозных торжеств с учетом ситуации с заболеваемостью», — заявил Межиев.

Он также призвал людей, не задействованных в похоронных обрядах, покидать похороны сразу после того, как выразят соболезнования родным.

Муфтий подчеркнул необходимость соблюдать меры предосторожности, чтобы ситуация в регионе не ухудшилась и не были введены новые ограничения.