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В Самаре начали проверку после смерти четырех человек при пожаре

Фото:СК РФ Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: СК РФ

Следователи начали проводить проверку после гибели четырех человек при пожаре в доме, расположенном в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Еще четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавили в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства случившегося. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, информация о пожаре по адресу Железнодорожный район, ул. Промышленности, 33 поступила в 08:24 (07:24 мск) 7 ноября.

Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного здания с мансардой. В 09:41 (08:41 мск) пожар был локализован на площади 500 кв. м, а спустя двадцать минут — ликвидирован.

В главке заявили об отсутствии погибших. «Пострадали четыре человека», — добавили в управлении.

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