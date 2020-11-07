В Самаре начали проверку после смерти четырех человек при пожаре

Следователи начали проводить проверку после гибели четырех человек при пожаре в доме, расположенном в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Еще четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — добавили в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства случившегося.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, информация о пожаре по адресу Железнодорожный район, ул. Промышленности, 33 поступила в 08:24 (07:24 мск) 7 ноября.