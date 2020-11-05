Путин созвонился с канцлером Австрии после теракта в Вене

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. Курц выразил признательность за соболезнования народу Австрии в связи с терактом в Вене 2 ноября. Также оба политика подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Помимо этого, Путин и Курц обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин. Также канцлер Австрии заявил о важности сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Вооруженные нападения были совершены в шести местах города. Первоначально власти полагали, что нападавших было несколько, однако позже пришли к выводу, что террорист был один.