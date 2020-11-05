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Общество ,  
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В центре Петербурга загорелось здание бывшей больницы

Фото:МЧС
Фото: МЧС

В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в неэксплуатируемом здании, сообщает главное управление МЧС по городу.

Огонь вспыхнул в здании по адресу: улица Моховая дом 7. Сообщение о возгорании поступило в 19:36 мск, в 21:55 спасатели сообщили о локализации пожара.

Площадь возгорания составила 400 кв. метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 57 человек и 16 единиц техники и личного состава. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает «Фонтанка», загоревшийся дом — особняк XIX века, который находится под охраной как объект культурного наследия. Раньше там располагалась онкологическая больница, она съехала в 2010 году.

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