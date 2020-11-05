Больше половины россиян сообщили, что следят за выборами в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 78,46 (-1,54) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 92,12 (-1,22) Инвестиции, 13:16
Какую криптовалюту покупать прямо сейчас. 4 мнения Крипто, 20:18 Александр Шмеркевич: где в мире самая передовая медицина РБК и ВТБ Привилегия, 20:17 В Филадельфии приостановили подсчет голосов на выборах после решения суда Политика, 20:17 Выборы президента США. Главное Политика, 20:16 Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах с перевесом Байдена Политика, 20:08 Власти выделят ₽1,3 млрд новой организации на продвижение отдыха в России Бизнес, 20:08 CAS назвал сроки решения по судьбоносному для российского спорта делу Спорт, 20:02 «Черный день впереди». Как российские власти готовятся к рискам 2021 года Инвестиции, 19:51 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 19:49 Зарядье, Трюфелева роща: визитные карточки районов Москвы РБК и ДПиООС, 19:48 Проценко рассказал об «идеальном времени» для третьей волны COVID-19 Общество, 19:40 В сборной России отреагировали на подозрительный тест на COVID у вратаря Спорт, 19:24 Больше половины россиян сообщили, что следят за выборами в США Общество, 19:24 Шотландцы просят назвать аэропорт в честь Шона Коннери Стиль, 19:19
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
0 

Больше половины россиян сообщили, что следят за выборами в США

Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За выборами президента США следят больше половины россиян (53%), опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты исследования опубликованы на его сайте. 

При этом к действующему президенту Штатов Дональду Трампу хорошо относятся 29% респондентов, а к его главному сопернику Джо Байдену — 4%. О плохом отношении к Трампу заявили 38% опрошенных, относительно Байдена в негативном ключе высказались 34%.

Выборы президента США. Главное
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

Опрос проводился по телефону среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

День выборов в США состоялся 3 ноября, однако результаты президентской гонки до сих пор полностью не определены. В нескольких ключевых штатах процесс обработки голосов затянулся, Трамп 5 ноября потребовал прекратить его. «Любой голос, который пришел после дня голосования, подсчитан не будет», — сообщил он.

Команда Трампа заявила о массовых нарушениях, а также о том, что его представителей не допустили к наблюдению на некоторых избирательных участках в колеблющихся штатах.

Video

Кандидат от Демократической партии заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Байден уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.

выборы США опрос
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
Выборы президента США. Главное
Политика
Предварительные итоги выборов президента США. Карта
Политика
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter