Больше половины россиян сообщили, что следят за выборами в США

За выборами президента США следят больше половины россиян (53%), опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты исследования опубликованы на его сайте.

При этом к действующему президенту Штатов Дональду Трампу хорошо относятся 29% респондентов, а к его главному сопернику Джо Байдену — 4%. О плохом отношении к Трампу заявили 38% опрошенных, относительно Байдена в негативном ключе высказались 34%.

Опрос проводился по телефону среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

День выборов в США состоялся 3 ноября, однако результаты президентской гонки до сих пор полностью не определены. В нескольких ключевых штатах процесс обработки голосов затянулся, Трамп 5 ноября потребовал прекратить его. «Любой голос, который пришел после дня голосования, подсчитан не будет», — сообщил он.

Команда Трампа заявила о массовых нарушениях, а также о том, что его представителей не допустили к наблюдению на некоторых избирательных участках в колеблющихся штатах.

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Кандидат от Демократической партии заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Байден уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.