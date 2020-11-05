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Пандемия коронавируса ,  
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Омский минздрав объяснил отказ продать лекарство по рецепту на русском

Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Требования написания рецепта на лекарственные препараты на латыни установлены действующим приказом Минздрава России. Об этом РБК заявили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее издание «Новый Омск» сообщило, что к ним обратилась женщина, которая не смогла выкупить в аптеке лекарство для лечения пневмонии из-за того, что ее рецепт был написан на русском языке.

«Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество», — сказали в пресс-службе.

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Там добавили, что на данный момент, когда есть дефицит некоторых препаратов для лечения ОРВИ, рецепты на латыни являются «как никогда актуальными». «К примеру, препаратов, содержащих азитромицин, на рынке свыше десятка, и, видя в рецепте: tabl. Azitromicini 0.5, фармацевт сможет выбрать из ассортимента аптеки нужное лекарство, подходящее пациенту в том числе по стоимости», — отметили в ведомстве.

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