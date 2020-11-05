В посольстве заявили об отсутствии данных о задержании в Вене россиян
«Мы на связи со спецслужбами, пока никакого подтверждения или опровержения их гражданства мы не получали», — заявили в пресс-службе дипмиссии.
Накануне газета Die Press со ссылкой на главу полиции Вены Герхарда Пюрстля сообщила, что среди 14 задержанных по делу о теракте в австрийской столице есть граждане России. Однако число россиян глава полиции не уточнил.
По данным министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, задержанным по делу о теракте от 18 до 28 лет, они имеют миграционное прошлое, некоторые не являются гражданами страны.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский говорил, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа.