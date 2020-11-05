В посольстве заявили об отсутствии данных о задержании в Вене россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 78,46 (-1,54) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 92,12 (-1,22) Инвестиции, 13:16
Самолет потерял аварийный трап при вылете из Красноярска Общество, 15:54 ЕК спрогнозировала рекордный уровень госдолга еврозоны из-за пандемии Экономика, 15:50 Екатерина Никул — о кадрах для российских высокотехнологичных отраслей Партнерский материал, 15:48 Лукашенко пригрозил не пускать обратно уехавших в Польшу врачей Политика, 15:40 Зачем вам сейчас премиальные банковские продукты РБК и ВТБ Привилегия, 15:33 Появилось видео с въехавшей в остановку в центре Москвы машиной Общество, 15:29 Шесть уникальных особенностей прошедших в США выборов Политика, 15:26 Глава МИД Франции напомнил о санкциях после слов Эрдогана в адрес Макрона Политика, 15:25 Спутник босса: кто он — правильный заместитель первого лица компании Pro, 15:24 Премьер Швеции изолировался из-за контактов его окружения с больным COVID Политика, 15:24 В ФБК сообщили об обыске в офисе Общество, 15:09 Subaru назвал российские цены на спортивный Forester Авто, 15:03 Власти заявили об увеличении въезжающих в Москву машин во время пандемии Авто, 15:02 Пандемия разогрела цены на землю в Подмосковье Недвижимость, 15:00
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Нападения исламистов в Европе ,  
0 

В посольстве заявили об отсутствии данных о задержании в Вене россиян

Посольство России в Вене
Посольство России в Вене (Фото: RusBotschaftWien / Facebook)
Дипломаты не получали данных о том, что среди задержанных по делу о нападениях в Вене есть россияне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Австрии.

«Мы на связи со спецслужбами, пока никакого подтверждения или опровержения их гражданства мы не получали», — заявили в пресс-службе дипмиссии.

В Вене сообщили о задержанных по делу о теракте выходцах из России
Общество
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Накануне газета Die Press со ссылкой на главу полиции Вены Герхарда Пюрстля сообщила, что среди 14 задержанных по делу о теракте в австрийской столице есть граждане России. Однако число россиян глава полиции не уточнил.

По данным министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, задержанным по делу о теракте от 18 до 28 лет, они имеют миграционное прошлое, некоторые не являются гражданами страны.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский говорил, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа.

В понедельник, 2 ноября, в Вене в шести местах произошли вооруженные нападения. Первоначально власти считали, что нападавших было несколько, однако позже пришли к выводу, что террорист был один. В результате стрельбы, по официальной информации, погибли четыре человека, 22 пострадали. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Вена теракт новости посольство
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене
Общество
В Швейцарии в связи с терактом в Вене задержали двух человек
Общество
Число раненых при теракте в Вене увеличилось до 22
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter