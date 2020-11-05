В посольстве заявили об отсутствии данных о задержании в Вене россиян

Посольство России в Вене (Фото: RusBotschaftWien / Facebook)

Дипломаты не получали данных о том, что среди задержанных по делу о нападениях в Вене есть россияне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Австрии.

«Мы на связи со спецслужбами, пока никакого подтверждения или опровержения их гражданства мы не получали», — заявили в пресс-службе дипмиссии.

Накануне газета Die Press со ссылкой на главу полиции Вены Герхарда Пюрстля сообщила, что среди 14 задержанных по делу о теракте в австрийской столице есть граждане России. Однако число россиян глава полиции не уточнил.

По данным министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, задержанным по делу о теракте от 18 до 28 лет, они имеют миграционное прошлое, некоторые не являются гражданами страны.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский говорил, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа.