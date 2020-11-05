Власти введут Нацгвардию в Портленд для подавления беспорядков

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Власти американского штата Орегон направили подразделения национальной гвардии в Портленд для помощи полиции в подавлении массовых беспорядков на фоне президентских выборов. Об этом сообщается в Twitter офиса шерифа округа Малтнома.

«В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун по совету Объединенного командования активировала использование Национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

По данным полиции, уже задержаны 11 человек.

Протесты в США начались вскоре после закрытия избирательных участков и по-прежнему идут на фоне продолжающегося подсчета голосов. Всего по всей стране запланировано более 100 акций, организованных филиалами и участниками альянса Protect the Results («Защитим результаты»). Коалиция состоит из более чем 165 массовых организаций, групп защиты интересов и профсоюзов.