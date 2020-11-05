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Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
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Власти введут Нацгвардию в Портленд для подавления беспорядков

Фото:Goran Tomasevic / Reuters
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Власти американского штата Орегон направили подразделения национальной гвардии в Портленд для помощи полиции в подавлении массовых беспорядков на фоне президентских выборов. Об этом сообщается в Twitter офиса шерифа округа Малтнома.

«В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун по совету Объединенного командования активировала использование Национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

Протесты в США после выборов. Видео
Общество

По данным полиции, уже задержаны 11 человек.

Протесты в США начались вскоре после закрытия избирательных участков и по-прежнему идут на фоне продолжающегося подсчета голосов. Всего по всей стране запланировано более 100 акций, организованных филиалами и участниками альянса Protect the Results («Защитим результаты»). Коалиция состоит из более чем 165 массовых организаций, групп защиты интересов и профсоюзов.

Акции протеста проходят в Нью-Йорке, где задержали более 20 человек, Вашингтоне, Миннеаполисе и других городах.

Предварительные результаты выборов президента США
По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты
Штаты, где лидирует Дональд Трамп
Штаты, где лидирует Джо Байден
Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90%
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Источники: Bloomberg, Fox News

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