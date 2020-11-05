СМИ назвали самый простой вариант победы Байдена на выборах

Самый простой вариант для победы кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах в США будет в том случае, если он сможет одержать победу среди выборщиков в штате Невада. Соответствующий прогноз опубликовал телеканал Fox News.

По данным телеканала, Байден набрал 26,8 млн голосов (49,9%) против 261, 7 млн голосов у Трампа (48,6%). При этом голоса остаются не подсчитанными еще в трех штатах: Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Победа в одном из них обеспечит Байдену окончательную победу на выборах.

По данным телеканала, Байден выигрывает в штате Мичиган. Там он заручится поддержкой 16 выборщиков. Всего у этого кандидата 264 голосов выборщиков. Для победы в Неваде Байден должен набрать шесть голосов выборщиков. Если он их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.

Как сообщает The Wall Street Journal, Трампу для победы необходимо набрать 56 голосов выборщиков. Для победы ему необходимо одержать победу в следующих штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Неваде.

Ранее Трамп заявил о намерении подать в суд с требованием прекратить подсчет голосов в штате Пенсильвания, а также в Джорджии.

Как ранее сообщила The New York Times, Джо Байден набрал больше 70 млн голосов в свою поддержку на выборах, сумев побить предыдущий исторический рекорд, принадлежавший экс-президенту США Бараку Обаме.

Всеобщие президентские выборы прошли в США 4 ноября. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна. Помимо президента, американцы выбирают вице-президента. Им также предстоит определить новый состав Конгресса.