NYT увидел шансы Байдена побить рекорд по числу избирателей на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал больше 70 млн голосов в свою поддержку на выборах, сумев побить предыдущий исторический рекорд, принадлежавший экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, за Байдена проголосовали 70,3 млн избирателей по всей стране, что превышает показатели 2008 года. За Обаму избиратели отдали 69,4 млн голосов. Тогда Байден вместе с Обамой баллотировался в качестве кандидата в вице-президенты и занимал затем эту должность в течение двух сроков Обамы.

Данные показатели значительно превысили результаты президентских выборов 2016 года, когда действующий президент США Дональд Трамп набрал более 62,9 млн голосов. Подсчет голосов пока не закончен. Поэтому Трамп сохраняет шансы обойти результаты Обамы.

Ранее в ходе видеообращения Байден заявил, что он не планирует объявлять о победе на выборах президента США. При этом он выразил уверенность в ней после окончания подсчета голосов. Байден также отметил, что получил лидерство в достаточном количестве штатов.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. В текущем году граждане смогли также проголосовать по почте помимо традиционного голосования на избирательных участках.

Согласно данным интерактивной карты Bloomberg, Байдена 248 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Для победы необходимо набрать 270 голосов.