В Висконсине заявили о получении всех голосов на выборах

Подсчет голосов на выборах президента США в штате Висконсин (Фото: Scott Olson / Getty Images)

В штате Висконсин получили все голоса избирателей на президентских выборах США. Об этом сообщила глава избирательной комиссии штата Меган Вулф в эфире телеканала NBC News.

«Я бы сказала, что бюллетени действительно учтены <...> Мы не видим, чтобы какие-то округа не опубликовали данные на своих сайтах», — сказала она.

При этом Вулф отказалась подтвердить неофициальные подсчеты, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден имеет преимущество в более чем 20 тыс. голосов. По ее словам, комиссия пока не может предоставить предварительные результаты. Висконсин обнародует итоги только 1 декабря.