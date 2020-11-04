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Трамп 214 Байден 244
Выборы президента США ,  
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В Висконсине заявили о получении всех голосов на выборах

Подсчет голосов на выборах президента США в штате Висконсин
Подсчет голосов на выборах президента США в штате Висконсин (Фото: Scott Olson / Getty Images)

В штате Висконсин получили все голоса избирателей на президентских выборах США. Об этом сообщила глава избирательной комиссии штата Меган Вулф в эфире телеканала NBC News.

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«Я бы сказала, что бюллетени действительно учтены <...> Мы не видим, чтобы какие-то округа не опубликовали данные на своих сайтах», — сказала она.

При этом Вулф отказалась подтвердить неофициальные подсчеты, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден имеет преимущество в более чем 20 тыс. голосов. По ее словам, комиссия пока не может предоставить предварительные результаты. Висконсин обнародует итоги только 1 декабря.

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Подсчет голосов на выборах президента США в штате Висконсин

Висконсин — один из ключевых спорных штатов на проходящих президентских выборах. Там сначала лидировал президент США Дональд Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Джо Байден. По данным Bloomberg, Байден лидирует с 49,6% голосов, а Трампа поддержали 48,9% избирателей.

Reuters передает, что штаб Трампа может потребовать пересмотреть результаты выборов в Висконсине. Сотрудник штаба Билл Степин заявил, что сообщения об аномалиях в нескольких округах штата «заставляют усомниться в достоверности результатов».

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США президентские выборы в США Висконсин
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
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