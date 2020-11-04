Саакашвили переболел коронавирусной инфекцией

Михаил Саакашвили (Фото: Александр Гусев / Zuma / Global Look Press)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в эфире TV Pirveli.

«Я сам перенес этот вирус несколько недель назад, легче, чем легкий грипп. <...> Я был инфицирован, но почти не чувствовал этого, потом узнал по тесту на антитела», — отметил он (цитата по «Апсны»).

Саакашвили добавил, что бояться болезни не следует — нужно проявлять осторожность и носить средства индивидуальной защиты. По его словам, большое количество людей переболели без осложнений.

Ранее стало известно, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Сейчас он проходит лечение у себя дома. По информации пресс-службы правительства, премьер чувствует себя хорошо.