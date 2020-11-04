Facebook начал помечать заявления Байдена и Трампа как преждевременные

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Facebook будет помечать заявления кандидатов в президенты США напоминаниями, что подсчет голосов по итогам выборов еще продолжается. Соответствующее заявление сделало руководство Facebook в своем центре информации о голосовании.

«Мы начинаем публиковать напоминания в Facebook и Instagram о том, что голоса еще подсчитываются и победитель не определен. Мы будем автоматически прикреплять пометки с этой информацией к постам обоих кандидатов», — говорится в заявлении.

В компании пояснили, что введения напоминаний вызвано преждевременными заявлениями действующего главы государства, кандидата от республиканцев Дональда Трампа о своей победе на выборах.

Ранее Трамп в ходе выступления после завершения голосования заявил, что выиграл выборы. Трансляция его выступления велась в Twitter предвыборного штаба. По его словам, кандидату от демократов Джо Байдену уже не догнать его в колеблющихся штатах. В свою очередь Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах.