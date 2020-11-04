В полиции опровергли удержание людей в квартире на севере Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сообщения о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщили в столичном ГУ МВД.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире по адресу Головинское шоссе, д. 8 на севере Москвы.

«Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать», — писал ТАСС.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов оцепили подъезд жилого дома, однако эвакуация жильцов не проводилась.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — сообщили РБК в полиции.