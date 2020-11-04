СМИ сообщили, где Трамп и Байден встретят результаты выборов

Лидер США Дональд Трамп будет следить за ходом президентских выборов из Белого дома, его главный соперник от Демократической партии Джо Байден встретит итоги голосования в своем доме. Об этом сообщает CBS News.

Штаб Байдена указал, что кандидат будет наблюдать за результатами в окружении своей семьи дома в Уилмингтоне, штат Делавэр. Как передает телеканал CNN, он подготовил речь на случай любого исхода выборов.

Сам Байден, уточняет CBS News, допустил, что не обязательно выступит с речью в ночь голосования. «Если будет, о чем поговорить сегодня вечером, я расскажу об этом. Если нет, я подожду, пока будут подсчитаны голоса на следующий день», — сказал он.

Трамп, по сообщению CBS News, проведет ночь выборов в Белом доме вместе с друзьями и сотрудниками резиденции президента. Он заявил, что у него есть «очень хорошие шансы на победу». «Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде. <...> И я думаю, что у нас будет отличная ночь», — сообщил политик. Он также отметил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.