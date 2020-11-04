Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Готовим машину к зимнему сезону. Чек-лист РБК и Авито Авто, 04:45 Первые данные показали идущих вровень Трампа и Байдена в Техасе и Флориде Политика, 04:38 Выборы президента США. Главное Политика, 04:30 СМИ сообщили, где Трамп и Байден встретят результаты выборов Общество, 03:58 В Махачкале отстранили награжденного за борьбу с COVID главврача больницы Общество, 03:43 Здоровое долголетие: антивозрастные достижения современной медицины РБК и Bayer, 03:39 WSJ узнала о планах Саудовской Аравии по добыче нефти из-за COVID-19 Политика, 03:05 В Москве избили фотокора «Коммерсанта» из-за съемки обменных пунктов Общество, 03:01 Появились первые результаты подсчета голосов на выборах в США Политика, 02:45 Умер сыгравший в фильмах про Анжелику актер Клод Жиро Общество, 02:32 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 02:25 Протесты у Белого дома на фоне выборов в США. Прямая трансляция Политика, 02:20 ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю Общество, 01:51 «Локомотив» не спас. Российские клубы установили антирекорд в еврокубках Спорт, 01:27
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 0 Байден 0
Выборы президента США ,  
0 

СМИ сообщили, где Трамп и Байден встретят результаты выборов

Лидер США Дональд Трамп будет следить за ходом президентских выборов из Белого дома, его главный соперник от Демократической партии Джо Байден встретит итоги голосования в своем доме. Об этом сообщает CBS News.

Штаб Байдена указал, что кандидат будет наблюдать за результатами в окружении своей семьи дома в Уилмингтоне, штат Делавэр. Как передает телеканал CNN, он подготовил речь на случай любого исхода выборов.

Протесты у Белого дома на фоне выборов в США. Прямая трансляция
Политика

Сам Байден, уточняет CBS News, допустил, что не обязательно выступит с речью в ночь голосования. «Если будет, о чем поговорить сегодня вечером, я расскажу об этом. Если нет, я подожду, пока будут подсчитаны голоса на следующий день», — сказал он.

Трамп, по сообщению CBS News, проведет ночь выборов в Белом доме вместе с друзьями и сотрудниками резиденции президента. Он заявил, что у него есть «очень хорошие шансы на победу». «Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде. <...> И я думаю, что у нас будет отличная ночь», — сообщил политик. Он также отметил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.

Появились первые результаты подсчета голосов на выборах в США
Политика
Фото:David Goldman / AP

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса США, а также губернаторы 13 штатов и территорий. И Байден, и Трамп на президентских выборах проголосовали досрочно.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
Дональд Трамп Джо Байден выборы США
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 0 Байден 0
Материалы по теме
Появились первые результаты подсчета голосов на выборах в США
Политика
Полиция Нью-Йорка попросила жителей «даже не пытаться» устроить волнения
Общество
Протесты у Белого дома на фоне выборов в США. Прямая трансляция
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter