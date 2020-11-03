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«Пикабу» и «Я Плакал» отреагировали на внесение в реестр Роскомнадзора

Внесение «Пикабу» и «Я Плакал» в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) не повлияет на работу развлекательных сообществ. Об этом РБК заявили представители «Пикабу» и «Я Плакал». Оба сервиса получили уведомление о необходимости регистрации в реестре.

«Специалисты Роскомнадзора не связывались с нами, нам было направлено лишь требование уведомить Роскомнадзор о начале деятельности в качестве организации — распространителя информации. Собственно, о причинах и мотивах такого решения нас никто не уведомлял, поэтому добавить что-то не можем, — сказал РБК представитель «Пикабу», отметив, что такое решение ведомства принесет только «головную боль».

«Пикабу» является оператором персональных данных, и сообщество обязано предоставлять информацию о пользователях в тех случаях, когда «требования органов законны и мотивированны», пояснил он.

«Поэтому мы ежеквартально публикуем отчет о прозрачности. Мы внимательно следим за тем, чтобы действия органов не выходили за рамки юридически разрешенных действий, и препятствуем выполнению незаконных требований», — сообщил представитель сообщества.

Говоря о реакции пользователей «Пикабу», он рассказал, что они отнеслись к внесению сайта в реестр Роскомнадзора «по-разному»: одни, по его словам, «запаниковали», другие — «высмеяли», многие находятся в недоумении.

«В силу особенности структуры сайта все сообщения пользователей публичны, у нас нет «лички» или мессенджера, поэтому внесение в реестр ОРИ фактически не усугубляет наше положение», — отметили в «Пикабу».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

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Пользователи развлекательного портала и коллективного блога «Я Плакал», в свою очередь, восприняли решение Роскомнадзора «с опаской», сообщили РБК в блоге.

«Но наиболее продвинутые пользователи понимают, что в Сети, как и в жизни, не стоит нарушать закон, прикрываясь «маской» анонимности. В целом на работу сайта это не повлияет, это, скорее, лишь формализация тех процессов, которые существовали всегда», — заметили там. В «Я Плакал» отметили, что выполняли требования Роскомнадзора удалить тот или иной незаконный контент.

«Отношение настороженное: не хочется, чтобы были злоупотребления в таких запросах. Официальные запросы от правоохранительных органов были и ранее, к счастью, достаточно редко, не более одного-двух в год», — сообщили в сообществе, указав, что речь не идет о том, готов сайт выполнять требования или нет, так как в случае невыполнения портал будет заблокирован.

Роскомнадзор внес развлекательные порталы «Пикабу» и «Я Плакал» в реестр организаторов распространения информации. Теперь сообщества обязаны хранить всю информацию пользователей, включая любые их действия на сайте (обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также изображениями и видеозаписями). Владелец сайта должен предоставлять эти данные по запросу российских спецслужб. На данный момент в реестре находится 263 сайта, отмечает проект «Роскомсвобода».

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