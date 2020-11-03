«Пикабу» и «Я Плакал» отреагировали на внесение в реестр Роскомнадзора

Внесение «Пикабу» и «Я Плакал» в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) не повлияет на работу развлекательных сообществ. Об этом РБК заявили представители «Пикабу» и «Я Плакал». Оба сервиса получили уведомление о необходимости регистрации в реестре.

«Специалисты Роскомнадзора не связывались с нами, нам было направлено лишь требование уведомить Роскомнадзор о начале деятельности в качестве организации — распространителя информации. Собственно, о причинах и мотивах такого решения нас никто не уведомлял, поэтому добавить что-то не можем, — сказал РБК представитель «Пикабу», отметив, что такое решение ведомства принесет только «головную боль».

«Пикабу» является оператором персональных данных, и сообщество обязано предоставлять информацию о пользователях в тех случаях, когда «требования органов законны и мотивированны», пояснил он.

«Поэтому мы ежеквартально публикуем отчет о прозрачности. Мы внимательно следим за тем, чтобы действия органов не выходили за рамки юридически разрешенных действий, и препятствуем выполнению незаконных требований», — сообщил представитель сообщества.

Говоря о реакции пользователей «Пикабу», он рассказал, что они отнеслись к внесению сайта в реестр Роскомнадзора «по-разному»: одни, по его словам, «запаниковали», другие — «высмеяли», многие находятся в недоумении.