В СВР оценили возможность улучшения отношений России и США после выборов

Американские политики — и республиканцы, и демократы — не заинтересованы в улучшении отношений с Россией после выборов президента США. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, Москва заинтересована в том, чтобы развивать равноправные отношения и равноправное сотрудничество с Вашингтоном.

«Но, к сожалению, мы пока не видим признаков того, чтобы такой подход обнаруживался и в американском политическом сегменте», — добавил он.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Соперниками на них выступают кандидат от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.