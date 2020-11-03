СМИ сообщили о находящихся в бегах подозреваемых в нападении в Вене

Еще один или несколько нападавших, открывших стрельбу в центре Вены, находятся в бегах, один из них задержан. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на полицию.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек, передает телеканал ORF. «Преступники использовали длинноствольное оружие, поэтому они представляют особую угрозу», — сказал он.

Как ранее сообщила газета Kleine Zeitung, одного из нападавших задержали, другой нападавший погиб.

Стрельба произошла у синагоги на Зейтенштетенгассе. По информации Kronen Zeitung, один из злоумышленников мог привести в действие пояс со взрывчаткой, в результате чего у синагоги произошел взрыв. Как сообщал телеканал OE24 со ссылкой на полицию, в результате произошедшего погибли семь человек.