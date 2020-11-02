Во Франции зарегистрировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Фото: Kamila Stepien / Global Look Press

За прошедшие сутки во Франции зарегистрировали 52 518 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом за время пандемии в стране. Это следует из данных по заражениям, которые собирает правительство Франции.

Предыдущий рекорд был установлен 25 октября, когда в стране зарегистрировали 52 010 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в стране умерли 416 человек, у которых диагностировали инфекцию. Выздоровели 877 человек.

Всего за время пандемии в стране коронавирус обнаружили у 1 466 433 человек. В общем по стране болезнь унесла жизни 37 435 человек.