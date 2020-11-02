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В Москве умерла писательница-фантаст Кира Измайлова

Кира Измайлова
Кира Измайлова (Фото: kira.izmaylova / Instagram)

Московские следователи начали проверку после обнаружения в квартире тела писательницы-фантаста Киры Измайловой, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Тело 37-летней Киры Измайловой было найдено 1 ноября в квартире на улице Мневники. Давность наступления смерти составила несколько дней», — сообщает ТАСС.

Источник «РИА Новости» сообщил, что в полицию обратилась сестра 37-летней писательницы, которая рассказала правоохранителям, что та примерно неделю не выходила на связь.

«Когда правоохранители приехали в квартиру Измайловой, дверь была не заперта. Тело нашли на кухне, следов насилия на нем не обнаружили», — сообщает издание.

По данным издания, смерть женщины наступила примерно три дня назад.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве и издательство «Эксмо», в котором публиковалась писательница.

Кира Измайлова родилась в 1982 году, она была автором примерно 80 произведений в жанре фэнтези.

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