Леди Гага появятся на финальных предвыборных мероприятиях Байдена

Джон Ледженд (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

На финальных предвыборных мероприятиях кандидата в президенты США Джо Байдена выступят американские поп-исполнители Леди Гага и Джон Ледженд. Об этом со ссылкой на штаб кандидата сообщает телеканал CNN.

Свою предвыборную кампанию политик намерен завершить там же, где и начал — в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Его жена Джилл Байден в последний день перед голосованием посетит три округа штата и позже присоединится к Байдену в Питтсбурге вместе с Леди Гагой.

Джон Ледженд также выступит в Пенсильвании, однако не с самим Байденом, а с его кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис.

Леди Гага выступала в поддержку Байдена еще в 2017 году, когда он запустил кампанию по распространению информации о домашнем насилии «It’s On Us». В 2016 году Байден объявлял Гагу на церемонии вручения премии «Оскар», где она исполнила песню «Till it Happens To You» об изнасиловании, композиция была написана к документальному фильму «Зона охоты», посвященной проблеме сексуального насилия в американских вузах, и номинирована на статуэтку.