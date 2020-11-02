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Пандемия коронавируса ,  
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Названа неожиданная польза для экологии от пандемии COVID-19

Режим самоизоляции и ограничений из-за коронавируса дали положительный эффект: люди стали бережнее относиться к окружающей среде, рассказал радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле», — отметил он.

По словам Пукалова, когда у людей появляется свой «кусочек земли», за которым они ухаживают, меняется их отношение к природе. «Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало», — заметил эколог.

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Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Однако пандемия коронавируса оказывает также негативное влияние на экологию, указал Пукалов. «Появился огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок», — отметил он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 не изменит жизнь граждан радикально. «Думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше», — пояснил он. Тем не менее стресс, вызванный пандемией, накладывает свой отпечаток: например, по его словам, «мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку».

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