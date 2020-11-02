Названа неожиданная польза для экологии от пандемии COVID-19

Режим самоизоляции и ограничений из-за коронавируса дали положительный эффект: люди стали бережнее относиться к окружающей среде, рассказал радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле», — отметил он.

По словам Пукалова, когда у людей появляется свой «кусочек земли», за которым они ухаживают, меняется их отношение к природе. «Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало», — заметил эколог.

Однако пандемия коронавируса оказывает также негативное влияние на экологию, указал Пукалов. «Появился огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок», — отметил он.