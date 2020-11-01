В Стамбуле произошел пожар в университетской больнице

В строящемся кампусе медицинского факультета университета в Стамбуле произошел пожар. Об этом сообщает новостной портал Haberler.com.

Пожар произошел днем 1 ноября в районе Топкапы округа Фатих. На место происшествия были направлены пожарные. По информации новостного портала, на месте происшествия был слышен взрыв.

Как заявили в мэрии Стамбула, пожар взят под контроль прибывшими на место пожарными расчетами, ликвидация возгорания продолжается.

«По предварительной информации, пожар возник в результате возгорания строительных материалов на крыше здания. На месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности и начато расследование», — сказали в мэрии.