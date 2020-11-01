Минская милиция объяснила стрельбу на акциях протеста

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На акциях протеста в Минске силовики совершили предупредительный выстрел в воздух, пытаясь остановить участников акции. Об этом «РИА Новости» рассказала официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

По словам Ганусевич, таким образом милиционеры пресекли нарушения закона. Комментируя информацию в СМИ о том, что на проспекте Независимости силовики стреляли под ноги демонстрантам резиновыми пулями, Ганусевич заявила, что таких данных у нее нет.

Ранее сообщалось, что силовики перекрыли проспект, по которому шли протестующие, и совершили несколько предупредительных выстрелов, когда митингующие пытались их обойти.

Издание Tut.by ранее сообщало, что звуки стрельбы доносились со стороны станции метро «Московская».