Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 46 млн

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В мире с начала пандемии коронавирусной инфекции заразились свыше 46 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

За это время скончались 1 195 930 заболевших.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом приходится на США, где COVID-19 диагностировали у 9,1 млн человек. Следом идут Индия (8,1 млн), Бразилия (5,5) и Россия (1,6 млн). Случаи заражения зафиксированы в 190 странах мира.

Больше всего смертей среди заболевших COVID-19 зарегистрировано в США (230 тыс.), Бразилии (159 тыс.) и Индии (121 тыс.). Россия по этому показателю занимает 13-е место.