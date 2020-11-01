Пандемия коронавируса , 01 ноя, 09:26
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За сутки в Москве от коронавируса вылечились более 3,3 тыс. человек
За последние сутки в Москве от коронавируса вылечился 3341 пациент, сообщает оперативный штаб.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество людей, вылечившихся от коронавируса в столице, увеличилось до 314 791.
За прошедшие сутки в Москве умерли 52 человека, у которых диагностировали коронавирус. Всего за время пандемии в столице скончались 6820 человек.
В Москве из-за эпидемиологической ситуации открылись резервные коронавирусные госпитали. Крупнейших из них находится в районе Коммунарка в Новой Москве. По словам мэра Сергея Собянина, резервные корпуса будут действовать до конца пандемии.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i