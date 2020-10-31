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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана

Последствия обстрела 31 октября на центральном рынке Степанакерта
Последствия обстрела 31 октября на центральном рынке Степанакерта (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстрелы населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям республики.

«Утром Степанакерт, в полдень Мартуни и Мартакерт, а сейчас Шуши находятся под обстрелом из различных ракетных систем», — говорится в сообщении (цитата по Sputnik Армения).

Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

Ранее 31 октября Минобороны Карабаха сообщало, что Азербайджан обстрелял Степанакерт и Шуши в 07:08 по местному времени (06:08 мск). Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала, что в Шуши при обстреле травмы получили местные жители.

Кроме того, в Карабахе заявили, что военные Азербайджана применили в Карабахе фосфорное оружие. Как утверждает Минобороны республики, таким образом противник стремится разжечь масштабные лесные пожары и создать в районе «реальную угрозу экологической катастрофы».

В Минобороны Азербайджана опровергли использование запрещенных боеприпасов с фосфором. «В очередной раз заявляем, что на вооружении Азербайджанской Армии нет никаких запрещенных боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в Минобороны заявили, что армянские военные сами перебрасывают грузы с фосфорными боеприпасами в Нагорный Карабах. Боеприпасы доставляются как оружие против азербайджанских военных, либо «для распространения дезинформации о том, что эти боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями азербайджанской армии», считают в Баку.

Также в Минобороны Азербайджана сообщили, что 31 октября артиллерийскому обстрелу подверглись город Тертер, поселок Шихарх и села Эскипара и Гиямеддинли. О пострадавших не сообщается.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда стороны обвинили друг друга в эскалации и ввели военное положение. С тех пор государства трижды договаривались о перемирии, однако это не привело к прекращению боевых действий.

30 октября, главы МИД конфликтующих сторон встретились в Женеве договорились не обстреливать гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. На следующий день обе стороны снова заявили об обстрелах противником мирных поселений.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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