В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана

Последствия обстрела 31 октября на центральном рынке Степанакерта (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстрелы населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям республики.



«Утром Степанакерт, в полдень Мартуни и Мартакерт, а сейчас Шуши находятся под обстрелом из различных ракетных систем», — говорится в сообщении (цитата по Sputnik Армения).

Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

Ранее 31 октября Минобороны Карабаха сообщало, что Азербайджан обстрелял Степанакерт и Шуши в 07:08 по местному времени (06:08 мск). Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала, что в Шуши при обстреле травмы получили местные жители.

Кроме того, в Карабахе заявили, что военные Азербайджана применили в Карабахе фосфорное оружие. Как утверждает Минобороны республики, таким образом противник стремится разжечь масштабные лесные пожары и создать в районе «реальную угрозу экологической катастрофы».

В Минобороны Азербайджана опровергли использование запрещенных боеприпасов с фосфором. «В очередной раз заявляем, что на вооружении Азербайджанской Армии нет никаких запрещенных боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в Минобороны заявили, что армянские военные сами перебрасывают грузы с фосфорными боеприпасами в Нагорный Карабах. Боеприпасы доставляются как оружие против азербайджанских военных, либо «для распространения дезинформации о том, что эти боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями азербайджанской армии», считают в Баку.