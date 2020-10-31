В Москве выявили почти 5 тыс. новых зараженных COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирус выявили у 4952 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

«За последние сутки из стационаров города выписано 1 310 пациентов. За сутки в больницы поступило 1 070 жителей с COVID-19. Таким образом, число выписанных превысило число госпитализированных на 22,4%», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество зараженных среди лиц от 18 до 45 лет — почти 43,7%.

Всего за последние сутки в России выявили 18 140 случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество зараженных в Москве, следом идут Санкт-Петербург, где выявили 854 новых случая, и Московская область, где COVID-19 обнаружили у 535 человек. Общее число заразившихся в России достигло 1,61 млн человек.