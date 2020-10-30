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Мантуров оценил срок уведомительного режима маркировки лекарств

Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Уведомительный режим маркировки лекарств в России продлится максимум до конца текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать, для того чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки», — пояснил чиновник.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

По словам Мантурова, все производственные предприятия уже полностью встроились в систему маркировки. Дистрибьюторы и аптечные сети все еще находятся в процессе отладки работы системы.

Как считает Мантуров, уведомительный режим поможет обеспечить ритмичность поставки в аптечные сети, что позволит избежать затаривания на складах и в сегменте дистрибуции.

Интенсивность работы системы в связи с переходом к уведомительному режиму для отдельных этапов движения лекарств, уточнил Мантуров, увеличилась в 12 раз. Поэтому в ближайшее время должны разрешиться проблемы, связанные с задержкой поставок некоторых лекарств в российские аптеки.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

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Цель системы маркировки — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю. Президент России Владимир Путин поручил поэтапно разработать и ввести ее в 2015 году. Изначально предполагалось, что она станет обязательной для всех препаратов с 1 января 2020 года, однако позднее старт был перенесен на 1 июля.

В октябре аптеки столкнулись с масштабными сбоями, которые привели к следующей проблеме — лекарства в наличии есть, но продать их из-за неполадок в системе маркировки невозможно. Представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились в правительство, и власти разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки в аптечном и дистрибьюторском сегментах: на этом этапе система стала работать только в уведомительном режиме. Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков назвал уведомительный режим скоропалительной попыткой латания дыр по живому организму.

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