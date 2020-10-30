Мантуров оценил срок уведомительного режима маркировки лекарств

Денис Мантуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Уведомительный режим маркировки лекарств в России продлится максимум до конца текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать, для того чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки», — пояснил чиновник.

По словам Мантурова, все производственные предприятия уже полностью встроились в систему маркировки. Дистрибьюторы и аптечные сети все еще находятся в процессе отладки работы системы.

Как считает Мантуров, уведомительный режим поможет обеспечить ритмичность поставки в аптечные сети, что позволит избежать затаривания на складах и в сегменте дистрибуции.