Ученые назвали основной источник распространения COVID-19

Одним из наиболее благоприятных мест для размножения коронавируса и его последующего распространения является ротовая полость, в том числе язык, слюнные железы и миндалины. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, опубликовавшие свое исследование на портале medRxiv.

«Полость рта представляет собой надежное место для COVID-19 и способствует передаче вируса через слюну», — говорится в работе.

По данным исследователей, вирус проникает в полость слюнных желез, где воспроизводится. Кроме того, после проглатывания слюны коронавирус сразу попадает в желудочно-кишечный тракт.

Помимо этого, слюна становится основным источником передачи вируса другим людям при кашле, чихании или разговоре, добавили исследователи.