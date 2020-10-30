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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые назвали основной источник распространения COVID-19

Одним из наиболее благоприятных мест для размножения коронавируса и его последующего распространения является ротовая полость, в том числе язык, слюнные железы и миндалины. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, опубликовавшие свое исследование на портале medRxiv.

«Полость рта представляет собой надежное место для COVID-19 и способствует передаче вируса через слюну», — говорится в работе.

По данным исследователей, вирус проникает в полость слюнных желез, где воспроизводится. Кроме того, после проглатывания слюны коронавирус сразу попадает в желудочно-кишечный тракт.

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Помимо этого, слюна становится основным источником передачи вируса другим людям при кашле, чихании или разговоре, добавили исследователи.

Ранее европейские ученые сообщили о новой вариации вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Согласно их исследованию, впервые новый вариант коронавируса под названием 20A.EU1 обнаружили в Испании, а затем он распространился на многие европейские страны, в том числе Великобританию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию. В некоторых странах доля зараженных новым вариантом вируса достигает 70%.

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