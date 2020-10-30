Трамп отказался называть себя политиком

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает себя политиком. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Мои заявления не похожи на на речи типичных вашингтонских политиков, потому что я не политик», — написал Трамп.

Он добавил, что не всегда «играет по правилам вашингтонского истеблишмента», так как был стал президентом, чтобы бороться за свои избирателей сильнее, чем кто бы то ни было до него.

В США 3 ноября состоятся президентские выборы. За пост главы государства борются Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.