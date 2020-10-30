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Политика ,  
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Трамп отказался называть себя политиком

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает себя политиком. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Мои заявления не похожи на на речи типичных вашингтонских политиков, потому что я не политик», — написал Трамп.

Он добавил, что не всегда «играет по правилам вашингтонского истеблишмента», так как был стал президентом, чтобы бороться за свои избирателей сильнее, чем кто бы то ни было до него.

В США 3 ноября состоятся президентские выборы. За пост главы государства борются Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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Политика
Дональд Трамп

Как следует из данных агрегатора общественного мнения RealClearPolitics на 26 октября, по совокупности различных социологических опросов Байден лидировал с перевесом в 7,4 процентного пункта в общенациональном масштабе. За него были готовы проголосовать 50,7% американцев, за Трампа — 43,3%.

Согласно статистической модели проекта FiveThirtyEight, вероятность победы Байдена составляет 88%, Трампа — 12%.

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