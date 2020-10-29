Возле церкви под Парижем задержали планировавшего нападение

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В Сартрувиле в столичном регионе Франции задержали человека, планировавшего устроить нападение, подобное тому, которое произошло в Ницце. Об этом сообщила в Twitter глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

«В Сартрувиле только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце», — сообщила она.

Пекресс призвала усилить безопасность церквей из-за угрозы новых терактов во Франции в канун Дня всех святых.

По данным газеты Le Parisien, полицейские задержали мужчину около 12:00 (14:00 мск) 29 октября в Сартрувиле. В течение нескольких дней за ним наблюдали, добавило издание.