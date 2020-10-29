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Нападения исламистов во Франции ,  
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Возле церкви под Парижем задержали планировавшего нападение

Фото:Francois Mori / AP
Фото: Francois Mori / AP

В Сартрувиле в столичном регионе Франции задержали человека, планировавшего устроить нападение, подобное тому, которое произошло в Ницце. Об этом сообщила в Twitter глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

«В Сартрувиле только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце», — сообщила она.

Пекресс призвала усилить безопасность церквей из-за угрозы новых терактов во Франции в канун Дня всех святых.

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По данным газеты Le Parisien, полицейские задержали мужчину около 12:00 (14:00 мск) 29 октября в Сартрувиле. В течение нескольких дней за ним наблюдали, добавило издание.

Отец задержанного предупредил полицию, что его сын хотел бы «сделать, как в Ницце», после совершения теракта, унесшего жизни трех человек в церкви Нотр-Дам, уточнила Le Parisien.

Сотрудники полиции быстро перехватили машину мужчины и остановили его неподалеку от церкви Сен-Мартен. Его машину обыскали саперы, но взрывчатку не обнаружили. Мужчина также не был вооружен.

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Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло ранее 29 октября. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший кричал «Аллах акбар». Глава города назвал случившееся терактом, заявив, что жители стали жертвами «исламофашизма».

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