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Общество ,  
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Мэр Ниццы назвал нападение в церкви проявлением исламофашизма

Фото:Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Погибшие в результате нападения в церкви Ниццы стали жертвами исламофашизма. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози, передает Le Figaro.

«Сегодня мы платим слишком высокую цену, снова став жертвами исламофашизма <...> Нет сомнений <...>, он не перестанет повторять «Аллах акбар», — сказал Эстрози.

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Из-за теракта в Ницце закроются все церкви, около них будет вестись видеонаблюдение, передает BFM TV.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит кризисное подразделение Министерства внутренних дел, после чего вылетит в Ниццу.

СМИ сообщили об обезглавленной при нападении в Ницце женщине
Политика
Фото:Eric Gaillard / Reuters

В четверг, 29 октября, в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан базилики Нотр-Дам, погибли три человека. По данным СМИ, одна из женщин была обезглавлена. Полицейские задержали нападавшего. Эстрози назвал произошедшее терактом.

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