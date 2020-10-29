«Яндекс.Такси» заявила о выплатах в срок угрожавшему поджечь себя мужчине

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Мужчина, угрожавший совершить самоубийство в офисе «Яндекс.Такси», работал на линии в сентябре—октябре, он не был заблокирован. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«Михаил пришел к закрытому офису, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы «Яндекс.Такси», и потребовал разговора с руководством сервиса», — сказали в компании.

Видео: ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram

Video

Там добавили, что с водителем сразу вышли на связь, он попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора мужчина сдался полиции.

«Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя», — отметили в компании.