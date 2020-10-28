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На острове под Владивостоком нашли останки ихтиозавра

На острове Русский, расположенном в нескольких км от города Владивостока, нашли предполагаемые останки ихтиозавра. Этот вид вымер во время мелового периода. Об открытии сообщил руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский, передает «РИА Новости».

«Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. <...> Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп», — уточнил Болотский.

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Как пишет агентство, на острове находилась каменная плита с отпечатками ребер и фрагментами костей. Ее обнаружили участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» и вызвали специалистов.

Как указал Болотский, ихтиозавры обитали во всех морях. Если предположения подтвердятся, это будет вторая подобная находка на острове.

Ихтиозавры появились на Земле примерно 250 млн лет назад. Они заселили почти все моря и океаны планеты. Однако затем эволюция рептилий замедлилась, они не смогли приспособиться к меняющимся условиям и вымерли раньше динозавров.

В 2014 году на острове Русский местный палеонтолог-любитель нашел фрагменты челюстей ихтиозавра редкого вида, рода фалародон.

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