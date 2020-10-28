На острове под Владивостоком нашли останки ихтиозавра

На острове Русский, расположенном в нескольких км от города Владивостока, нашли предполагаемые останки ихтиозавра. Этот вид вымер во время мелового периода. Об открытии сообщил руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский, передает «РИА Новости».

«Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. <...> Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп», — уточнил Болотский.

Как пишет агентство, на острове находилась каменная плита с отпечатками ребер и фрагментами костей. Ее обнаружили участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» и вызвали специалистов.

Как указал Болотский, ихтиозавры обитали во всех морях. Если предположения подтвердятся, это будет вторая подобная находка на острове.