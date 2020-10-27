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Общество ,  
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Власти предложили украинцам способ сэкономить на взятках ₽2,2 млрд в год

Фото: Павел Гончар / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Павел Гончар / Keystone Press Agency / Global Look Press

Граждане Украины смогут сэкономить до 841 млн грн (2,2 млрд руб.) в год на взятках, используя государственные услуги онлайн. Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выкуб.

По словам Выскуба, 495 млн грн в год (1,3 млрд руб.) граждане расходуют на дорогу до госорганов, бланки и ксерокопии документов. «Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год», — говорится в сообщении министерства.

Министерство цифровой трансформации Украины внедряет госуслуги в режиме онлайн. Алексей Выскуб отмечает, что это основа цифрового государства. Со временем украинцы ощутят эффективность электронных услуг. «Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми», — сказал он.

В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Также замминистра высказался о возможности упростить электронную идентификацию: «Следующая услуга в акции SmartDia — это электронная подпись, которую можно получить и переосмыслить онлайн со смартфона».

Ранее, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной раде высказался о переводе госуслуг и выборов в режим онлайн: «Наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете», — сообщало издание «КорреспонденТ».

В России весной этого года зафиксировали больше осужденных за крупные взятки, чем за мелкие. За крупное взяточничество было вынесено 2842 приговора за год, за мелкое — 1884. Среди большинства осужденных — сотрудники правоохранительных органов и госслужащие, большая часть взяток превышала сумму 150 тыс. руб. В 2019 году за коррупцию осудили 5,3 тыс. человек. Это наибольшее количество с 2016 года.

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Всего в 2019 году, по данным Генеральной прокуратуры, коррупционный ущерб за год в России составил 55,1 млрд руб., что равно 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране.

коррупция взятки Украина
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Число нераскрытых дел за дачу взятки в России выросло в три раза
Общество
В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки
Общество
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