Власти предложили украинцам способ сэкономить на взятках ₽2,2 млрд в год

Фото: Павел Гончар / Keystone Press Agency / Global Look Press

Граждане Украины смогут сэкономить до 841 млн грн (2,2 млрд руб.) в год на взятках, используя государственные услуги онлайн. Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выкуб.

По словам Выскуба, 495 млн грн в год (1,3 млрд руб.) граждане расходуют на дорогу до госорганов, бланки и ксерокопии документов. «Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год», — говорится в сообщении министерства.

Министерство цифровой трансформации Украины внедряет госуслуги в режиме онлайн. Алексей Выскуб отмечает, что это основа цифрового государства. Со временем украинцы ощутят эффективность электронных услуг. «Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми», — сказал он.

Также замминистра высказался о возможности упростить электронную идентификацию: «Следующая услуга в акции SmartDia — это электронная подпись, которую можно получить и переосмыслить онлайн со смартфона».