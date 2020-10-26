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Премьер Греции пригласил Путина в Афины

Кириакос Мицотакис
Кириакос Мицотакис (Фото: Giorgos Kontarinis / Global Look Press)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в Афины на празднование 200-летия начала национальной освободительной борьбы в марте 2021 года. Об этом, как сообщает пресс-служба греческого премьера, он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я лично пригласил президента Путина посетить Афины 25 марта 2021 года вместе с президентом Франции и принцем Чарльзом, чтобы отметить участие трех стран, сыгравших ключевую роль в поддержке греков в борьбе за национальную независимость», — сказал Мицокатис.

В последний раз Путин посетил Грецию в мае 2016 года. В ходе визита Путин посетил гору Афон, где вместе с патриархом Кириллом принял участие в мероприятиях, приуроченных к 1000-летию русского монашеского присутствия. Также он встретился с Мицотакисом, который тогда был лидером греческой оппозиции.

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Фото:Thanassis Stavrakis / AP

В 1821 году в Греции началась борьба за свободу от Османской империи. В результате в 1829 году по Андрианопольскому договору Греция получила автономию.

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