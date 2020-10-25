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Политика ,  
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Путин поздравил работников автотранспорта

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме сказано, что от эффективной работы отечественного автотранспорта зависит «динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем».

Путин подчеркнул важность совершенствования транспортной инфраструктуры, повышения надежности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличения объемов перевозок.

Также работников отечественного автотранспорта поздравил премьер-министр России Мишустин. Поздравление опубликовано на сайте правительства.

Он отметил вклад работников отрасли в рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса и в осуществление внешнеэкономической деятельности. «Автомобильный и пассажирский транспорт является важной частью транспортной системы нашей страны», — сказал премьер-министр.

Глава правительства пожелал сотрудникам отрасли «безаварийной работы» и «удачи в пути».

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