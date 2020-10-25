В Донбассе погиб командир батальона «Призрак» Марков

В самопровозглашенной Луганской народной республике погиб командир 14-го батальона территориальной обороны Алексей Марков. Об этом говорится на сайте Союза добровольцев Донбасса.

«Сегодня погиб наш близкий друг и боевой товарищ, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса, командир батальона «Призрак» Алексей Геннадьевич Марков (позывной «Добрый»)», — отмечается в сообщении.

Объединение выразило соболезнования родным и близким Маркова, военнослужащим его подразделения. Причины смерти не уточняются.

Союз добровольцев отметил, что часть Маркова действует на трудных участках линии противостояния, в том числе она обороняет поселок Желобок и район Бахмутской трассы.