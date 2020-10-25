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В Донбассе погиб командир батальона «Призрак» Марков

В самопровозглашенной Луганской народной республике погиб командир 14-го батальона территориальной обороны Алексей Марков. Об этом говорится на сайте Союза добровольцев Донбасса.

«Сегодня погиб наш близкий друг и боевой товарищ, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса, командир батальона «Призрак» Алексей Геннадьевич Марков (позывной «Добрый»)», — отмечается в сообщении.

Объединение выразило соболезнования родным и близким Маркова, военнослужащим его подразделения. Причины смерти не уточняются.

Погибшие командиры из ЛНР и ДНР
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Союз добровольцев отметил, что часть Маркова действует на трудных участках линии противостояния, в том числе она обороняет поселок Желобок и район Бахмутской трассы.

Как пишет издание «Донецкие новости» со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях, Марков попал в Луганске в ДТП. Столкнулись три машины: легковой автомобиль, маршрутное такси и автомобиль «УАЗ».

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