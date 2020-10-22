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Премия РБК СПб 2019
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Лента новостей
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USD ЦБ: 77,08
(+0,05)
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Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36
(+0,01)
Инвестиции, 12:57
ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля
Бизнес, 21:05
Путин назвал неважной позицию Эрдогана по Крыму
Политика, 20:52
Российский чемпион Европы по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг
Спорт, 20:50
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Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами
РБК и Финансовая платформа, 20:42
Путин оценил возможность сокращения военных расходов России
Общество, 20:31
Путин призвал США начать предметный разговор по СНВ-3
Политика, 20:24
Сбербанк и «Р-Фарм» договорились о покупке «Еаптеки»
Бизнес, 20:16
Разлив топлива в порту Находки. Видео
Общество, 20:13
Миранчук оценил свой дебют в составе «Аталанты»
Спорт, 20:12
Как работают деньги: можно ли предсказать кризис
РБК и СберПервый, 20:09
В НАТО определились с дополнительными мерами по сдерживанию России
Политика, 20:04
«Думал, это лохотрон». Инвестор заработал ₽18 млн на IPO за 1,5 года
Инвестиции, 20:00
Чемпион мира Марчелло Липпи завершил тренерскую карьеру
Спорт, 19:57
Путин заявил о способности России справиться с санкциями
Политика, 19:54
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
22 окт, 20:13
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Разлив топлива в порту Находки. Видео
В порту города Находка в Приморском крае произошел разлив нефтепродуктов. Вдоль берега расплывается большое маслянистое пятно. Прокуратура начала проверку
Video
топливо
разлив
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www.adv.rbc.ru
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