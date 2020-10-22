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Курс доллара на 23 октября USD ЦБ: 77,08 (+0,05)

Курс евро на 23 октября EUR ЦБ: 91,36 (+0,01)

ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля

Путин назвал неважной позицию Эрдогана по Крыму

Российский чемпион Европы по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг

Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами

Путин оценил возможность сокращения военных расходов России

Путин призвал США начать предметный разговор по СНВ-3

Сбербанк и «Р-Фарм» договорились о покупке «Еаптеки»

Разлив топлива в порту Находки. Видео

Миранчук оценил свой дебют в составе «Аталанты»

Как работают деньги: можно ли предсказать кризис

В НАТО определились с дополнительными мерами по сдерживанию России

«Думал, это лохотрон». Инвестор заработал ₽18 млн на IPO за 1,5 года

Чемпион мира Марчелло Липпи завершил тренерскую карьеру

Путин заявил о способности России справиться с санкциями