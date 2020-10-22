Ставшая прототипом Белоснежки актриса умерла на 102 году жизни

Мардж Чэмпион (в центре) (Фото: Dan Steinberg / Getty Images)

В возрасте 101 года умерла актриса, модель и хореограф Мардж Чэмпион, которая была прототипом персонажа Белоснежки из одноименного мультфильма Уолта Диснея. Об этом The New York Times рассказал ее сын Грэг Чэмпион.

По его словам, актриса скончалась накануне в его доме в Калифорнии. Она жила у него последние шесть месяцев из-за пандемии. Причина смерти не уточняется.

Как пишет the Holywood Reporter, отец Чэмпион, Эрнест Белхер, работал учителем бальных танцев в Голливуде и был лично знаком с Уолтом Диснеем. Аниматоры Disney изучали движения 14-летней Чэмпион, чтобы сделать героиню более «реалистичной».

Помимо Белоснежки, Чэмпион также была прототипом для Голубой феи из Пиноккио и для мистера Стока в мультфильме «Дамбо».

Вместе со своим мужем, Говером Чэмпионом, она выступала на Бродвее, играла в мюзиклах и фильмах. Чэмпион стала обладательницей премии «Эмми» за постановку танцев в телефильме «Queen of the stardust ballroom» (1975 год).